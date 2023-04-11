بنود المبادرة السعودية التي طرحها«آل جابر»على المليشيات في صنعاء

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اكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اليوم الاثنين بان زيارته الى صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي هي بهدف عقد مناقشات مع مليشيات الحوثي الانقلابية لتنفيذ المبادرة السعودية لعام 2021 التي دعمتها الأمم المتحدة.
واوضح آل جابر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس بأن زيارته الى صنعاء رفقه الوسيط العماني هي في إطار جهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها بلادة في ٢٠٢١م والتي تهدف إلي تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن..قائلًا :ستمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في ٢٠٢١م، ازور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".
وتتضمن المبادرة السعودية التي قدمتها الاخيرة في العام 2021 بشأن انهاء الحرب في اليمن على خمسة بنود فيما يلي نصها:
▪️ وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.
▪️ فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية.
▪️ إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة.
▪️ بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية أممية ووفقا للمرجعيات الثلاث (قرار مجلس الأمن 2216- المبادرة الخليجية- ومخرجات الحوار الوطني).
▪️ الرياض دعت حينها الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة وقالت إنها :”تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني الشقيق ويكونوا شركاء في تحقيق السلام”
وامس وجه سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، الشكر لسلطنة عمان على دورهم الهام وجهودهم الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن.
والسبت، وصل الوفدين العماني والسعودي، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في إطار جهود مسقط لإحلال السلام في اليمن.
وقالت جماعة الحوثي، إن رئيس المجلس السياسي للجماعة، مهدي المشاط، التقى الأحد، بالعاصمة صنعاء الوفدين العُماني والسعودي بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.
وذكرت، أن المشاط عبر خلال اللقاء، عن امتنان جماعته لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان، ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام.