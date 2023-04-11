بنود المبادرة السعودية التي طرحها«آل جابر»على المليشيات في صنعاء

اكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر اليوم الاثنين بان زيارته الى صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي هي بهدف عقد مناقشات مع مليشيات الحوثي الانقلابية لتنفيذ المبادرة السعودية لعام 2021 التي دعمتها الأمم المتحدة.

واوضح آل جابر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس بأن زيارته الى صنعاء رفقه الوسيط العماني هي في إطار جهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها بلادة في ٢٠٢١م والتي تهدف إلي تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن..قائلًا :ستمراراً لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في ٢٠٢١م، ازور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن".