الرئاسي يغضب المليشيات بشأن آلية صرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق صالح على أهمية التزام جميع الأطراف بالسلام، الذي يجب أن يفضي إلى رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، بما في ذلك صرف مرتبات الموظفين وفق آلية تضمن وصولها لموظفي الدولة دون استغلاليه لتوظيف سياسي أو إجبار الموظفين على الانخراط في أجندات ميليشاوية.
جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن وتطورات الملف السياسي على ضوء التطورات الإقليمية في المنطقة.
وأكد العميد طارق دعم كل توجه جدي للسلام في اليمن، موضحًا أنها قناعة تم التأكيد عليها منذ بداية الحرب باعتبارها خيارًا استراتيجيًا لإنهاء الأزمة اليمنية.
كما جرى مناقشة مستجدات السفينة صافر، التي سيتم تفريغ شحنتها، نهاية مايو القادم، إلى سفينة أخرى تم شراؤها لهذا الغرض.