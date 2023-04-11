الكشف عن اجتماع سياسي تشاوري مرتقب بين اليمن وتركيا

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كشفت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، عن اجتماع سياسي تشاوري مرتقب بين اليمن وتركيا، خلال زيارة سيقوم بها نائب وزير الخارجية التركي إلى الرياض.
وقالت في بيان على موقعها الإلكتروني: "سيزور نائب الوزير السفير بوراك أكتشابار الرياض بتاريخ 10 أبريل/ نيسان 2023 لإجراء مشاورات سياسية استجابة لدعوة نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي".
وأضافت: "كما سيعقد خلال الزيارة اجتماع تشاوري سياسي مع منصور بجاش وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية"
وأشار إلى مشاورات الرياض ستشمل "اجتماع مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي".
وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية، من المتوقع أن تناقش المشاورات القضايا الإقليمية والدولية، حسب البيان.