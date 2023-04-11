لجنة المساكن بمكة المكرمة تنفذ أول نزول ميداني لأبراج الحجاج

الثلاثاء 11 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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أجرت اليوم لجنة المساكن برئاسة وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، نزولاً ميدانيًا لأبراج الهداية بحي العزيزية بمكة المكرمة، وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير التسكين المعلن عنها، والإطلاع على التسهيلات والخدمات التي ستقدمها الأبراج لحجاج بلادنا ودراسة الموقع الجغرافي من حيث قربه من الخدمات العامة، .

بالإضافة إلى التحقق من إمكانية استيعابها لأعداد الحجاج. تأتي الزيارة بالتزامن مع تقديم وكالات الحج لطلبات اعتماد المساكن التي استأجرتها وفق الضوابط والمعايير المحددة من وزارة الأوقاف والإرشاد في تعميمها الخاص بالشروط والمواصفات لاعتماد مساكن الحجاج لموسم ١٤٤٤ هـ في مكة المكرمة، والتي تم تحديدها بأن تكون حديثة من الداخل والخارج، وأن تكون أبراج فندقية مصنفة

غرفة بحمام داخلي، بالإضافة إلى أن مداخلها تكون واسعة وبها صالات واسعة ومؤثثة تتناسب مع عدد الحجاج، وأن تكون على شوارع رئيسية واسعة يسهل الوصول إليها بباصات النقل الكبيرة، وقريبة من الخدمات.

كما شددت الوزارة على منع استئجار أي سكن يقع على مرتفعات أو عبر أنفاق ترهق الحجاج للوصول إليها وتهدد سلامتهم، بالإضافة إلى شروط فنية وصحية وأمنية أخرى.

شارك في اللجنة الميدانية لتفقد المساكن أعضاء اللجنة احمد القمادي نائب مدير عام الحج والعمرة، عمار المعمري مستشار الوزارة، صالح العولقي مدير إدارة المتابعة والتنسيق، هلال الأحمصي مدير مكتب الوكيل المساعد.