موقف جديد لإيران بشأن الحرب في اليمن.. المبعوث يتحدث عن ''فرصة حقيقية'' والشرعية تؤكد أن ''الأجواء مهيأه''

الإثنين 10 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قالت الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن بلادها تأمل في أن تساعد المتغيرات التي تشهدها المنطقة على وقف إطلاق النار باليمن بشكل مستمر، تمهيداً لمسيرة سياسية مستدامة.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، دعم طهران لوقف إطلاق النار “بشكل جاد” في اليمن، وتمديد الهدنة.

بدوره أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الأحد، أن المحادثات السعودية العمانية مع الحوثيين في صنعاء، “تجعل اليمن أقرب ما يكون نحو تقدم حقيقي تجاه سلام دائم”، منذ بدء الحرب، وهو ما أكدته الحكومة اليمنية اليوم الاثنين.

وقال غروندبرغ، في تصريح لوكالة “أسوشييتد برس”، في وقت متأخر أمس الأحد: “هذه لحظة يجب اغتنامها والبناء عليها، وفرصة حقيقية لبدء عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع بشكل مستدام”.

وعقد وفدان من السعودية وسلطنة عمان، أمس الأحد، مباحثات مع قيادات في جماعة الحوثي في صنعاء، تناولت سبل إحلال السلام في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء “سبأ” بنسختها الحوثية، أن “رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي محمد المشاط، استقبل في صنعاء الوفدين العماني والسعودي، بحضور رئيس فريق المفاوضات (الحوثي) محمد عبد السلام وقيادات أخرى”.

في سياق متصل قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الاثنين، إن “الأجواء مهيّأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام” في بلاده.

وذكر الإرياني في بيان، أن “تحقيق تقدم في مسار الحلّ السلمي للأزمة، يُعدّ انتصاراً للشرعية الدستورية والتحالف بقيادة الأشقاء في السعودية، لكونه يكرّس نهجنا في الوصول إلى السلام”.

وأوضح أن ذلك يأتي “خصوصاً في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، وأهمها الاتفاق السعودي الإيراني، حيث باتت الأجواء مهيّأة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام”.

وتابع الإرياني: “نؤكد ترحيبنا بالجهود الاستثنائية التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في اليمن، ودعمنا الكامل لمساعيهم لتحقيق السلام في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن”.

وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.