إعلام الحوثي يصف السعودية بالعدو بالتزامن مع استقبال المشاط سفير المملكة بصنعاء

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وصف الاعلام الحوثي، اليوم الاثنين، السعودية بالعدو، واتهمها بقصف مناطق حدودية بمحافظة صعدة ،شمال اليمن.
وقال موقع ''26 سبتمبر نت'' بنسخته الحوثية :''أصيب 4 مواطنين، اليوم الاثنين، جراء قصف للعدو السعودي على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية محافظة صعدة''.
واضاف في خبر -اطلع عليه مأرب برس- ان " 4 جرحى وصلوا إلى مستشفى رازح الريفي إثر قصف العدو السعودي على مناطق في مديرية شدا الحدودية''.
ووفق ذات الموقع، كان قد أصيب مواطنان، أمس الأحد، إثر قصف مدفعي لما وصفه العدو السعودي على مديرية شدا الحدودية، كما أصيب مواطن بنيران العدو السعودي في آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية.
وزعم أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض بشكل يومي ومتصاعد لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين، ما يسفر عن قتلى وجرحى وأضرار مادية في ظل صمت دولي وأممي مطبق، وفق الموقع .
يأتي ذلك في وقت استقبلت فيه قيادة جماعة الحوثيين، وفدان سعودي وعماني، بصنعاء، حيث التقى امس مهدي المشاط، بالسفير السعودي محمد آل جابر رئيس الوفد السعودي الزائر لصنعاء، لبحث ملفات مهمة ابرزها، ثبيت الهدنة ووقف اطلاق النار.