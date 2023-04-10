عاجل: السفير السعودي يحدد 3 أهداف من زيارته الى صنعاء

الإثنين 10 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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حدد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اهداف زيارته الحالية الى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وقال آل جابر الذي التقى امس بالمشاط وقيادات حوثية بصفته رئيس الوفد السعودي، أن زيارته لصنعاء تهدف لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.

واكد ان الجهود لا تزال مستمرة لتحقيق تطلعات أبناء اليمن بعودة الأمن والاستقرار والازدهار.

وقال السفير مساء اليوم الاثنين: ''أزور صنعاء مع وفد من سلطنة عمان لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ، ونعمل في صنعاء لدعم تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين اليمنيين''.

واضاف:''نسعى إلى حل سياسي دائم ومستدام في اليمن ونسعى لعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي لليمن''.

وامس وجه سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، الشكر لسلطنة عمان على دورهم الهام وجهودهم الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن.

والسبت، وصل الوفدين العماني والسعودي، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في إطار جهود مسقط لإحلال السلام في اليمن.

وقالت جماعة الحوثي، إن رئيس المجلس السياسي للجماعة، مهدي المشاط، التقى الأحد، بالعاصمة صنعاء الوفدين العُماني والسعودي بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

وذكرت، أن المشاط عبر خلال اللقاء، عن امتنان جماعته لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان، ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام.