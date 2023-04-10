تسعيرة جديدة لمادة البنزين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ابتداءا من االثلاثاء

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اعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء. عن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية
وسيبدأ تطبيق السعر الجديد من صباح غداً الثلاثاء 20 رمضان 1444هـ كالتالي:
20 لتر بنزين= 9,500ريال
20 لتر ديزل= 11,000ريال