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تسعيرة جديدة لمادة البنزين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ابتداءا من االثلاثاء

الإثنين 10 إبريل-نيسان 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-صنعاء
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اعلنت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء. عن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية

وسيبدأ تطبيق السعر الجديد من صباح غداً الثلاثاء 20 رمضان 1444هـ كالتالي:

 20 لتر بنزين= 9,500ريال 

 20 لتر ديزل= 11,000ريال

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