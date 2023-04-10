كبار العلماء السعودية: الدعوة لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد مشهد لا ينساه العراق.. من اشترى تمثال صدام حسين وبكم سعره تعرف على أبرز 5 وثائق عسكرية تم تسريبها عن البنتاغون موسكو تستعد لتدمير اسلحة الناتو .. بمكافأة مغرية مقابل تدمير كل دبابة ما حقيقة استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية ؟ ليفربول..ضربة جديدة للتواجد بدوري ابطال أوروبا تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول قضايا فساد في 3 قطاعات حكومية - أسماء الشرعية تعلق على المباحثات السعودية الحوثية ناجي البشري..حكاية 3 سنوات من التعذيب النفسي والجسدي في سجون المليشيات فقد خلالها زوجته وهي في طريق زيارته وكالة رويترز تكشف عن أبرز النقاط التي تركز عليها المحادثات السعودية الحوثية
أوضحت الأمانة العامة لـ«هيئة كبار العلماء» في السعودية أن الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد تفتقد الموضوعية والواقعية.
وقالت، في هذا الصدد: «إن الفقه الإسلامي، بمذاهبه الفقهية المعتبَرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفّق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي».
وأضافت: «إن مِن نعم الله على المسلمين - في هذا الوقت - تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجاباً مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات، التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات، برهان ساطع على ذلك