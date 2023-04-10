ما حقيقة استئناف الرحلات الجوية بين إيران والسعودية ؟ ليفربول..ضربة جديدة للتواجد بدوري ابطال أوروبا تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول قضايا فساد في 3 قطاعات حكومية - أسماء الشرعية تعلق على المباحثات السعودية الحوثية ناجي البشري..حكاية 3 سنوات من التعذيب النفسي والجسدي في سجون المليشيات فقد خلالها زوجته وهي في طريق زيارته وكالة رويترز تكشف عن أبرز النقاط التي تركز عليها المحادثات السعودية الحوثية رئيس هيئة الأركان: ماضون قدما حتى يتحقق السلام بالقوة أو بغيرها أول تصريح للسفير السعودي ''آل جابر'' من العاصمة صنعاء تقرير يكشف عن وثائق البنتاغون المسربة تتضمن معلومات سرية حول إسرائيل عدن.. وصول 30 طن من منحة المشتقات النفطية السعودية
تعرض ليفربول لضربة جديدة في سعيه للوجود بالمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 29 مباراة.
ولدى ليفربول 44 نقطة في المركز الثامن، لكنه فشل في الاقتراب خطوة جديدة من المراكز المؤهلة للتشامبيونزليج اثر التعادل 2-2 مع ارسنال في الجولة الـ 30 للبريميرليج .
وبالرغم من ان ليفربول انتفض أمام ارسنال المتصدر برصيد 30 نقطة من 30 مباراة ، لكنه فشل في تحقيق فوز يستعيد به هيبته امام كبار البريميرليج .
وفرط أرسنال في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع ليفربول صاحب الأرض، ونجا من الخسارة في اللحظات الأخيرة، لكنه خسر نقطتين ثمينتين في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .
وكان أرسنال في طريقه لتعزيز تصدره للدوري بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي، وتحقيق فوزه الأول في ضيافة ليفربول في الدوري منذ 2012، لكنه يتقدم الآن بست نقاط على حامل اللقب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة إلى جانب مواجهة منتظرة بين الفريقين في مانشستر.