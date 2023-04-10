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ليفربول..ضربة جديدة للتواجد بدوري ابطال أوروبا

الإثنين 10 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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تعرض ليفربول لضربة جديدة في سعيه للوجود بالمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 29 مباراة.

ولدى ليفربول 44 نقطة في المركز الثامن، لكنه فشل في الاقتراب خطوة جديدة من المراكز المؤهلة للتشامبيونزليج اثر التعادل 2-2 مع ارسنال في الجولة الـ 30 للبريميرليج .

وبالرغم من ان ليفربول انتفض أمام ارسنال المتصدر برصيد 30 نقطة من 30 مباراة ، لكنه فشل في تحقيق فوز يستعيد به هيبته امام كبار البريميرليج .

وفرط أرسنال في تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 مع ليفربول صاحب الأرض، ونجا من الخسارة في اللحظات الأخيرة، لكنه خسر نقطتين ثمينتين في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم .

وكان أرسنال في طريقه لتعزيز تصدره للدوري بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي، وتحقيق فوزه الأول في ضيافة ليفربول في الدوري منذ 2012، لكنه يتقدم الآن بست نقاط على حامل اللقب الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة إلى جانب مواجهة منتظرة بين الفريقين في مانشستر.

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