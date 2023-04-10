تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول قضايا فساد في 3 قطاعات حكومية - أسماء

الإثنين 10 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب، لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في قضايا فساد في قطاعات الكهرباء والإتصالات والنفط.



وقال موقع المجلس، بأن رئاسة المحلس شكلت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ما أثير في مقابلة أحمد العيسي نائب مدير مكتب الرئاسة وما جاء في تصريح مصدر مسؤول بمكتب رئيس الوزراء والرد علية من مكتب العيسي حول إدعاء مخالفات في جانب الكهرباء والاتصالات والنفط والقضايا المالية، وما تداولته وسائل الاعلام بشأن ذلك بشكل كبير .



وتضمن القرار تشكيل لجنة برلمانية مكونة من الأعضاء: "محسن علي البحر، فؤاد عبيد واكد، عبدالرحمن العشبي، علي محمد المعمري، عبدالله محمد المقطري، انصاف علي مايو، محمد صالح قباطي، عبدالرحمن معزب، عبدالخالق عبدة البركاني.



وطالبت رئاسة المجلس، اللجنة المشكلة، القيام بالمهام الموكلة اليها وتقصي الحقائق عبر الجهات والهيئات والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومباشرة مهامها بصورة عاجلة، وتقدم تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لمهامها.