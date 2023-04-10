الشرعية تعلق على المباحثات السعودية الحوثية

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أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك عن وجود "مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لإحياء الهدنة".
وقال بن مبارك، في مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية (رسمية) بثتها مساء السبت: "هناك مباحثات مباشرة بين السعودية والحوثيين لها علاقة بإحياء الهدنة".
والسبت، وصل تباعا إلى العاصمة اليمنية صنعاء وفدان، سعودي وعماني، وفقا لمصادر يمنية متطابقة ومن دون تأكيد فوري من الرياض ولا جماعة الحوثي المسيطرة على المدينة.
وجهود "السعودية تسهل جلوس اليمنيين على طاولة واحدة" و"المؤشرات إيجابية"، بحسب بن مبارك الذي أضاف أن اليمن مُطلع على تلك المباحثات من دون أن يقدم تفاصيل بشأنها.
وتتصاعد مساعٍ إقليمية ودولية لتجديد هدنة استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتتبادل الحكومة الشرعية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تمديدها.