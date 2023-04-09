أول تصريح للسفير السعودي ''آل جابر'' من العاصمة صنعاء

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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وجه رئيس الوفد السعودي، سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، الشكر لسلطنة عمان على دورهم الهام وجهودهم الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن وحرصهم على دعم السلام والاستقرار في اليمن وفق ما نقلته وسائل اعلام الحوثيين.

والسبت، وصل الوفدين العماني والسعودي، إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في إطار جهود مسقط لإحلال السلام في اليمن.

وقالت جماعة الحوثي، إن رئيس المجلس السياسي للجماعة، مهدي المشاط، التقى اليوم الأحد، بالعاصمة صنعاء الوفدين العُماني والسعودي بحضور السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.

وذكرت وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية، أن المشاط عبر خلال اللقاء، عن امتنان جماعته لجهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان، ودورها الإيجابي في تقريب وجهات النظر وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام.

وتأتي زيارة الوفدين العُماني والسعودي إلى صنعاء، بعد إعلان جماعة الحوثي على لسان عضو المكتب السياسي للجماعة محمد البخيتي، التوصل إلى تفاهمات مع السعودية، في كافة الملفات بما في ذلك تجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية في اليمن مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وملف تحقيق السلام الشامل. مؤكدة أن تنفيذ تلك التفاهمات سيكون على مرحلتين؛ مرحلة الهدنة، ومرحلة الحل الشامل.

وتشير هذه الخطوة إلى أن الخلافات الإقليمية آخذة في الانحسار في أعقاب اتفاق السعودية وإيران الشهر الماضي على إعادة العلاقات بعد عداء استمر لسنوات دعمت خلالها كل دولة أطرافا متحاربة في صراعات بالشرق الأوسط منها حرب اليمن.

وتعد زيارة المسؤولين السعوديين إلى صنعاء مؤشرا على إحراز تقدم في المحادثات التي تتوسط فيها سلطنة عمان بين المملكة وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وتمضي هذه المحادثات بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، وفقاً لرويترز