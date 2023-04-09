تقرير يكشف عن وثائق البنتاغون المسربة تتضمن معلومات سرية حول إسرائيل عدن.. وصول 30 طن من منحة المشتقات النفطية السعودية نائب أمريكي يكشف عن خطة الصين للسيطرة على تايون دون إطلاق رصاصة واحدة أول طعنة في الظهر من واشنطن.. بايدن يثير غضب السياسيين البريطانيين دراسة حديثة ولأول مرة… العلماء يحددون مواعيد ثوران براكين تسببت في بدء العصر الجليدي الصغير على كوكبنا عاجل.. شاهد المشاط يصافح السفير السعودي آل جابر ويستقبله في صنعاء تفاصيل مثيرة … تايوان تكشف عن 70 طائرة صينية تقترب من الجزيرة وفد سعودي في طهران ووفد إيراني إلى الریاض ومصادر تكشف التفاصيل تعرف على أكثر 10 رجال ثراء في العالم العربي.. هيمنة مصرية إماراتية رغد صدام حسين تثير جدلا بتغريدة نشرتها في ذكرى تأسيس حزب البعث العربي
باشرت وزارة الدفاع الأمريكية التحقيق في تسريب وثائق سرية، تكشف نية إسرائيل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعد إعلانها الحياد في هذا النزاع حفاظا على العلاقات مع روسيا.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، فإن المعلومات السرية المسربة شملت معلومات سرية حول إسرائيل بشأن استعداداتها لإرسال أسلحة قاتلة إلى اوكرانيا.
كما كشفت الوثائق تفاصيل حول مخاوف لكوريا الجنوبية بشأن تزويد أوكرانيا بالسلاح. كما تضمنت الوثائق جزءا من مستندات تتعلق بمعلومات سرية نقلتها وكالة الاستخبارات الأمريكية.
وتتضمن المواد المنشورة معلومات عن توزع أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وعن استهلاك الجيش الأوكراني لقذائف المدفعية، وكذلك تقييمات للوضع حول أرتيومفسك.
كما كشفت الوثائق المذكورة مقتطفات من عروض لإيجازات صحفية سرية عن الصين والمسرح العسكري في منطقة الهند والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، والإرهاب.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون "وزارة الدفاع تدرس الموضوع، وتوجهت بشكل رسمي إلى وزارة القضاء بشأن إجراء التحقيقات.
وذكر البنتاغون في تعليق لـ"سي إن إن" أنهم على اطلاع بشأن المنشورات في مواقع التواصل ويفحصونها.
ولم يتضح إلى الآن الجهة المسؤولة عن التسريبات ومصدرها