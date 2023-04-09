عدن.. وصول 30 طن من منحة المشتقات النفطية السعودية

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-عدن

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وصلت إلى ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن البالغة 30 ألف طن متري مخصصة لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية .

وأشاد وكيل وزارة الكهرباء، عبدالحكيم فاضل، بالدعم السعودي لليمن، مؤكداً على أهمية المنحة في تشغيل محطات الكهرباء وتحسين الخدمة وإستمرارها لمواجهة اعباء الصيف .

من جانبه استعرض نائب مدير البرنامج السعودي لاعادة اعمار وتنمية اليمن المهندس احمد اليحيى، الدعم الذي قدمته المملكة لليمن ومنها منحة المشتقات النفطية، مشيرا الى انه وصلت منذ 22 نوفمبر 2022 وحتى ابريل 2023م نحو 150 الف طن من الديزل و100 الف طن من المازوت لتشغيل 70 محطة كهربائية في عموم المحافظات المحررة.