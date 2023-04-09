أول طعنة في الظهر من واشنطن.. بايدن يثير غضب السياسيين البريطانيين

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أعلنت صحيفة "إكسبرس" أن البرلمانيين البريطانيين المحافظين سينظرون إلى عدم حضور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث، على أنه "طعنة في ظهر" لندن.
وسائل إعلام: خلاف كبير بين الملك تشارلز وكنيسة إنجلترا حول مراسم تتويجه وقالت الصحيفة إن بايدن سيتوجه إلى أيرلندا الشمالية في 11 أبريل في ذكرى اتفاقية بلفاست، التي وضعت حدا لسنوات من المواجهة المسلحة في المنطقة.
ولكنه رفض حضور حفل تتويج الملك البريطاني الذي سيقام في مايو المقبل. وأشارت إلى أن أعضاء البرلمان من حزب المحافظين مستاؤون جدا من قرار بايدن ويعتبرونه "طعنة في ظهر" لندن.
ووفقا لهم، فإن الرئيس الأمريكي، من خلال هذه التصرف، يتناسى عن عمد العلاقات مع بريطانيا