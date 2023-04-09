عاجل.. شاهد المشاط يصافح السفير السعودي آل جابر ويستقبله في صنعاء

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قالت وسائل اعلام الحوثيين ان مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي استقبل اليوم الأحد بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء الوفدين العماني والسعودي.
وقالت ان المشاط ثمن جهود الوساطة التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة ودورها الإيجابي في ''تقريب وجهات النظر وجهودها في تحقيق السلام المشرف''.
ووفق وسائل اعلام الحوثي اكد المشاط ''الموقف الثابت من السلام العادل والمشرف الذي ينشده أبناء الشعب اليمني ويحقق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال''.
وأعلنت جماعة الحوثيين في وقت سابق، وصول الوفدان السعودي والعماني الى العاصمة صنعاء، في إطار جهود سلطنة عمان الشقيقة لإحلال السلام في اليمن.
ونقلت وكالة سبأ الحوثية، عن مصدر أن الوفدين العماني والسعودي سيبحثان مع مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، “الحصار”، و صرف مرتبات كافة موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز”.
وأظهرت صور للوفد السعودي برئاسة السفير آل جابر، حيث استقبلهم المشاط اليوم بصنعاء مع الوفد العماني.
وكان الوفد العماني وصل أمس السبت، إلى العاصمة صنعاء، فيما اكدت وسائل إعلام سعودية زيارة وفد سعودي إلى صنعاء للقاء قيادات من جماعة الحوثيين.