تعرف على أكثر 10 رجال ثراء في العالم العربي.. هيمنة مصرية إماراتية رغد صدام حسين تثير جدلا بتغريدة نشرتها في ذكرى تأسيس حزب البعث العربي تفاصيل الوثائق السرية وكيف كشفت هشاشة موقف أوكرانيا.. وأهداف روسيا الذهب يتفوق على مؤشرات الأسهم خلال 20 عاماً.. ارتفع بنسبة 487% كيف انقذت أمريكا تايوان من الصين عام 1955؟ إليك التفاصيل جمعيةمأرب الخيرية تحتفي بتخرج 43 حافظاً وحافظة لكتاب الله الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار شديدة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة طائرات وسفن حربية صينية تبدأ “تطويق تايوان” وتايبيه تتجهّز.. مالجديد؟ “واتساب” يكشف عن ميزة ينتظرها الملايين بعد كورونا.. جائحة خطيرة تهدد العالم
في ذكرى تأسيس حزب البعث الـ76، غردت رغد صدام بـ"عراق تشيده الجماجمُ والدمُ، تتهدم الدنيا ولا يتهدمُ".
وأثارت تغريدة رغد صدام حسين جدلا واسعا، إذ اتهمها مغردون بأنها تروج لإشعال الأوضاع في العراق وخارجها.
وقال ناشطون إن القتل والدم الذي تراه رغد صدام حسين جزءا أساسيا في قيام الدول، أمر خاطئ.
بينما أيد مغردون رغد صدام حسين، قائلين إن الأمر لا يتجاوز مجرد كونه تهنئة بذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي.
يشار إلى أن رغد صدام حسين التي تقيم في الأردن منذ الغزو الأمريكي على العراق، قالت في مقابلة تلفزيونية إنها قد تترشح مستقبلا لرئاسة العراق