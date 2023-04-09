رغد صدام حسين تثير جدلا بتغريدة نشرتها في ذكرى تأسيس حزب البعث العربي

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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في ذكرى تأسيس حزب البعث الـ76، غردت رغد صدام بـ"عراق تشيده الجماجمُ والدمُ، تتهدم الدنيا ولا يتهدمُ".

وأثارت تغريدة رغد صدام حسين جدلا واسعا، إذ اتهمها مغردون بأنها تروج لإشعال الأوضاع في العراق وخارجها.

وقال ناشطون إن القتل والدم الذي تراه رغد صدام حسين جزءا أساسيا في قيام الدول، أمر خاطئ.

بينما أيد مغردون رغد صدام حسين، قائلين إن الأمر لا يتجاوز مجرد كونه تهنئة بذكرى تأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي.

يشار إلى أن رغد صدام حسين التي تقيم في الأردن منذ الغزو الأمريكي على العراق، قالت في مقابلة تلفزيونية إنها قد تترشح مستقبلا لرئاسة العراق