جمعيةمأرب الخيرية تحتفي بتخرج 43 حافظاً وحافظة لكتاب الله

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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احتفت جمعية مأرب الاجتماعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمدينة مأرب، اليوم بتخرج 43 حافظاً وحافظة لكتاب الله عز وجل.

وخلال حفل التكريم أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم القيسي أهمية تكريم حفاظ كتاب الله باعتبارهم حملة النور والخير للمجتمع.

مشيداً بجهود مؤسسة مأرب الاجتماعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم ودورها في الحفاظ على الأجيال من الضياع والانحراف والتطرف وتربيتهم على منهج الوسطية والاعتدال.

لافتاً أن هذا التكريم يأتي بدعم من قيادة السلطة المحلية ورجال الخير بالمحافظة، للفائزين بالمراكز الأولى و للمشاركين البالغ عددهم 43 حافظاً وحافظة، في مديرية الوادي.