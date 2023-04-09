الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار شديدة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة طائرات وسفن حربية صينية تبدأ “تطويق تايوان” وتايبيه تتجهّز.. مالجديد؟ “واتساب” يكشف عن ميزة ينتظرها الملايين بعد كورونا.. جائحة خطيرة تهدد العالم تحذير مقلق من مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي مقاومة تعز تتعهد على مواصلة الكفاح حتى تحرير اليمن من رجس المليشيات جماعة الحوثي الانقلابية تكشف رسمياً حقيقة وصول وفد سعودي الى صنعاء مليشيات الحوثي تعلن من جديد شروطها للقبول بتجديد الهدنة المقاومة الشعبية بمحافظتي مأرب والجوف تصدر بيانا هاماً بشأن الاستثناءات المجحفة بحق أسرى المقاومة - بيان تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية متفاوتة إلى شديدة الغزارة على عدة محافظات، محذراً من الانهيارات الصخرية والطينية والتدني في مدى الرؤية الافقية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وقال المركز في نشرته الجوية إن الفرصة مواتية لهطول أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بحبات البرد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية خاصة محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، مأرب والجوف.
ومن المحتمل هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من مرتفعات محافظات إب، تعز، البيضاء، الضالع، أبين ولحج، وأمطار متفرقة على أجزاء من هضاب وصحارى محافظات شبوة، حضرموت والمهرة والساحل الغربي والسواحل الجنوبية والشرقية وكذا المناطق الداخلية منها.
وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 28 عقدة جنوب البحر الأحمر وباب المندب تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.
وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : صنعاء ـ الإمام الهادي : 17 ملم، ذمار : 5، السدة: 4.8، إب : 3.4 ، المحويت : 2.7، عمران : 1.8ملم.
كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والصحارى خارج نطاق محطات الرصد.
ونبه المركز المواطنين في مناطق هطول الأمطار الغزيرة من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وتدفق السيول في الشعاب والوديان أو المجازفة بعبورها.
ودعا إلى الاحتماء من العواصف الرعدية والحذر من الانهيارات الصخرية والطينية على الطرقات الجبلية، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء قيادة المركبات على الطرقات والمنعطفات الجبلية.
ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر في جنوب البحر الأحمر وباب المندب من اضطراب وارتفاع الموج.