طائرات وسفن حربية صينية تبدأ “تطويق تايوان” وتايبيه تتجهّز.. مالجديد؟

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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رداً على استقبال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كلفن مكارثي، لرئيسة تايوان، تساي إنغ ون في واشنطن، أعلنت الصين اليوم عن تحرك قواتها في مضيق تايوان وبدء مناورات “ضخمة” تتضمن محاكاة “تطويق تايوان” في تهديد جديد للجزيرة التي تطالب بالاستقلال.





وحسب ما نقلت تقارير، تجري المناورات الصينية بمشاركة مدمرات وزوارق سريعة قاذفة للصواريخ ومقاتلات وطائرات تموين وأجهزة تشويش، وهو ما اعتبرته تايوان تهديداً للاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وذكرت قناة “سي سي تي في” (CCTV) الصينية أن “التدريبات تركز على القدرة على السيطرة على البحر والمجال الجوي والاتصالات.. لإحداث قوة رادعة وتطويق كامل” لتايوان، وتستمر لمدة 3 أيام.



وأعلن الجيش الصيني أنه بدأ دوريات جاهزية قتالية وتدريبات تحمل اسم “السيف المتحد” حول تايوان، بعد أن أوضح أنها ستكون في مضيق تايوان وإلى الشمال والجنوب والشرق من تايوان.



وقال في بيان إن المناورات تعد تحذيراً جدياً لمن وصفهم بالانفصاليين التايوانيين، بسبب ما وصفه بتواطؤهم مع قوى خارجية، معتبراً أن المناورات “ضرورية للحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه”.



تايوان تدين التحرك



في المقابل، اعتبرت تايوان أن المناورات تهدد “الاستقرار والأمن” في منطقة آسيا والمحيط الهادي.



ودانت رئيسة تايوان تساي إينغ وين اليوم السبت “النزعة التوسعية الاستبدادية” للصين، مؤكدة أن الجزيرة “ستواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول أخرى.. للدفاع عن قيم الحرية والديموقراطية”، حسب وصفها.



وأفادت وزارة الدفاع التايوانية بتعقب 42 طائرة عسكرية صينية في محيط تايوان صباح اليوم، وقالت الوزارة إن 29 مقاتلة اخترقت خط المنتصف في مضيق تايوان، كما رصدت الوزارة 8 سفن حربية حول الجزيرة مع إعلان الصين بدء المناورات.



ورداً على ذلك، أوضحت الوزارة أنها أرسلت طائرات وسفناً حربية واستخدمت منظومات صواريخ أرضية لمراقبة طائرات الجيش الصيني.



وأجرت بكين أغسطس/آب الماضي مناورات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان عندما زارت الجزيرة رئيسة مجلس النواب حينذاك الديمقراطية نانسي بيلوسي، وعلى إثر الزيارة توترت علاقة الصين وأمريكا أكثر.



يذكر أنّ بكين تعتبر تايوان، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وترفض استقلالها، بينما تدعم الدول الغربية حكومة تايوان في سعيها المستمر للحصول على الاستقلال.