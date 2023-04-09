“واتساب” يكشف عن ميزة ينتظرها الملايين

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يختبر تطبيق “واتس آب” ميزة جديدة تسمح بقفل محادثاتك الخاصة بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال البيانات الحيوية مثل بصمة إصبعك أو رمز المرور.

واكتشف مستخدم ذكي الميزة في تحديث “واتس آب” الذي لم يتم إصداره بعد والذي يتم اختباره حاليا من خلال برنامج Google Play Beta ، بحسب “روسيا اليوم”.

الإصدارات الجديدة من التطبيق

وتمنح هذه الميزة مستخدمي “أندرويد” وصولا حصريا إلى الإصدارات الجديدة من التطبيقات المتوفرة على متجر Google Play.

وسيتمكن مستخدموا “واتس آب”، من إضافة دردشة إلى قائمة خاصة من “الدردشات المقفلة”.

كما سيتطلب الوصول إلى الرسائل الموجودة بداخله من المستخدم إما إدخال رمز المرور أو البيانات البيومترية الخاصة به، ما يضيف طبقة إضافية من الأمان.

الصور والفيديوهات

ولن يتم أيضا حفظ أي وسائط، مثل الصور ومقاطع الفيديو، المرسلة داخل الدردشة المقفلة، تلقائيا في معرض الهاتف، ما يساعد على الحفاظ على خصوصيتها أيضا.

وتتوفر هذه الميزة في إصدار “واتس آب” 2.23.8.2، والذي يخضع حاليا لاختبار تجريبي، لكن وجوده يشير إلى أنه سيتم طرحه على تطبيق “أندرويد” قريبا.