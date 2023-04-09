بعد كورونا.. جائحة خطيرة تهدد العالم تحذير مقلق من مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي مقاومة تعز تتعهد على مواصلة الكفاح حتى تحرير اليمن من رجس المليشيات جماعة الحوثي الانقلابية تكشف رسمياً حقيقة وصول وفد سعودي الى صنعاء مليشيات الحوثي تعلن من جديد شروطها للقبول بتجديد الهدنة المقاومة الشعبية بمحافظتي مأرب والجوف تصدر بيانا هاماً بشأن الاستثناءات المجحفة بحق أسرى المقاومة - بيان تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة لأول مرة منذ بدء الحرب.. أول سفينة حاويات تصل ميناء عدن دون تفتيش عاجل: جماعة الحوثي تستقبل عدد من اسراها افرجت عنهم السعودية مقابل اسير واحد.. صورة
دعت مقاومة تعز، لإصطفاف وطني واسع، لمواجهة جماعة الحوثي، التي انقلبت على الشرعية، في سبتمبر 2014م.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية، نظمها مجلس المقاومة الشعبية بمديريتي القاهرة وصالة بمحافظة تعز، تحت شعار الجيش والمقاومة والحاضنة الشعبية جسد واحد.
وخلال الأمسية، شدد العميد محمد المحفدي على ضرورة الاصطفاف الوطني وإقامة تحالفات جمهورية لمواجهة جماعة الحوثي.
وأكد قائد مجلس المقاومة الشعبية في تعز الشيخ مارش عبد الجليل، على دور المقاومة وتضحياتها في الحفاظ عن كرامة وحرية أبناء تعز ودور تعز في الحفاظ عن الجمهورية اليمنية.
وقال عبدالجليل، إن المقاومة ستظل رديفة للجيش الوطني في مواجهة الحوثيين، مضيفا بأنهم "معاهدين الله على مواصلة الكفاح حتى تحرير اليمن من رجس المليشيا وإنهاء الانقلاب الحوثي".
وبحسب المنظمون فإن الأمسية جاءت لتعزيز ثقة المجتمع بالجيش الوطني والقوات المسلحة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.