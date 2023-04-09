مقاومة تعز تتعهد على مواصلة الكفاح حتى تحرير اليمن من رجس المليشيات

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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دعت مقاومة تعز، لإصطفاف وطني واسع، لمواجهة جماعة الحوثي، التي انقلبت على الشرعية، في سبتمبر 2014م.



جاء ذلك خلال أمسية رمضانية، نظمها مجلس المقاومة الشعبية بمديريتي القاهرة وصالة بمحافظة تعز، تحت شعار الجيش والمقاومة والحاضنة الشعبية جسد واحد.



وخلال الأمسية، شدد العميد محمد المحفدي على ضرورة الاصطفاف الوطني وإقامة تحالفات جمهورية لمواجهة جماعة الحوثي.



وأكد قائد مجلس المقاومة الشعبية في تعز الشيخ مارش عبد الجليل، على دور المقاومة وتضحياتها في الحفاظ عن كرامة وحرية أبناء تعز ودور تعز في الحفاظ عن الجمهورية اليمنية.



وقال عبدالجليل، إن المقاومة ستظل رديفة للجيش الوطني في مواجهة الحوثيين، مضيفا بأنهم "معاهدين الله على مواصلة الكفاح حتى تحرير اليمن من رجس المليشيا وإنهاء الانقلاب الحوثي".



وبحسب المنظمون فإن الأمسية جاءت لتعزيز ثقة المجتمع بالجيش الوطني والقوات المسلحة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.