بعد كورونا.. جائحة خطيرة تهدد العالم تحذير مقلق من مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي مقاومة تعز تتعهد على مواصلة الكفاح حتى تحرير اليمن من رجس المليشيات جماعة الحوثي الانقلابية تكشف رسمياً حقيقة وصول وفد سعودي الى صنعاء مليشيات الحوثي تعلن من جديد شروطها للقبول بتجديد الهدنة المقاومة الشعبية بمحافظتي مأرب والجوف تصدر بيانا هاماً بشأن الاستثناءات المجحفة بحق أسرى المقاومة - بيان تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة لأول مرة منذ بدء الحرب.. أول سفينة حاويات تصل ميناء عدن دون تفتيش عاجل: جماعة الحوثي تستقبل عدد من اسراها افرجت عنهم السعودية مقابل اسير واحد.. صورة
أكدت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم السبت وصول وفد سعودي الى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها لاجراء مشاورات مع قيادتها بهدف التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وتجديد الهدنة.
وقال عضو ما يسمى بالمكتب السياسي والمعين من قبل الجماعة محافظا لمحافظة ذمار المدعو محمد البخيتي في تدوينة على (تويتر) : " وصل اليوم الوفدين العماني والسعودي إلى صنعاء لبحث سبل تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة ".
وفي وقت سابق، وصل إلى مطار صنعاء الدولي، الوفد العماني برفقة ناطق الحوثيين محمد عبد السلام، لمواصلة الجهود التي تقودها مسقط بهدف التوصل لإتفاق شامل لإحلال السلام في اليمن.