جماعة الحوثي الانقلابية تكشف رسمياً حقيقة وصول وفد سعودي الى صنعاء

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم السبت وصول وفد سعودي الى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها لاجراء مشاورات مع قيادتها بهدف التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار وتجديد الهدنة.



وقال عضو ما يسمى بالمكتب السياسي والمعين من قبل الجماعة محافظا لمحافظة ذمار المدعو محمد البخيتي في تدوينة على (تويتر) : " وصل اليوم الوفدين العماني والسعودي إلى صنعاء لبحث سبل تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة ".

وفي وقت سابق، وصل إلى مطار صنعاء الدولي، الوفد العماني برفقة ناطق الحوثيين محمد عبد السلام، لمواصلة الجهود التي تقودها مسقط بهدف التوصل لإتفاق شامل لإحلال السلام في اليمن.