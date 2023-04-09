بعد كورونا.. جائحة خطيرة تهدد العالم تحذير مقلق من مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي مقاومة تعز تتعهد على مواصلة الكفاح حتى تحرير اليمن من رجس المليشيات جماعة الحوثي الانقلابية تكشف رسمياً حقيقة وصول وفد سعودي الى صنعاء مليشيات الحوثي تعلن من جديد شروطها للقبول بتجديد الهدنة المقاومة الشعبية بمحافظتي مأرب والجوف تصدر بيانا هاماً بشأن الاستثناءات المجحفة بحق أسرى المقاومة - بيان تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة لأول مرة منذ بدء الحرب.. أول سفينة حاويات تصل ميناء عدن دون تفتيش عاجل: جماعة الحوثي تستقبل عدد من اسراها افرجت عنهم السعودية مقابل اسير واحد.. صورة
جددت جماعة الحوثي، الارهابية اليوم السبت، على شروطها بالقبول في تجديد الهدنة واستمرار المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب، بالتزامن مع وصول وفدي عماني إلى العاصمة صنعاء ضمن جهود دولية مكثفة تسعى لإحلال السلام في اليمن.
وقال ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، بأن مطالب جماعته تتمثل بوقف ما أسماه بـ "العدوان" ورفع "الحصار" وصرف مرتبات جميع الموظفين من إيرادات النفط والغاز في مناطق الشرعية.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن عبدالسلام شدد على ضرورة "خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار ".
وفي وقت سابق، وصل إلى مطار صنعاء الدولي، الوفد العماني برفقة ناطق الحوثيين محمد عبد السلام، لمواصلة الجهود التي تقودها مسقط بهدف التوصل لإتفاق شامل لإحلال السلام في اليمن.