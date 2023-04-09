مليشيات الحوثي تعلن من جديد شروطها للقبول بتجديد الهدنة

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جددت جماعة الحوثي، الارهابية اليوم السبت، على شروطها بالقبول في تجديد الهدنة واستمرار المفاوضات الهادفة لإنهاء الحرب، بالتزامن مع وصول وفدي عماني إلى العاصمة صنعاء ضمن جهود دولية مكثفة تسعى لإحلال السلام في اليمن.



وقال ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام، بأن مطالب جماعته تتمثل بوقف ما أسماه بـ "العدوان" ورفع "الحصار" وصرف مرتبات جميع الموظفين من إيرادات النفط والغاز في مناطق الشرعية.



وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن عبدالسلام شدد على ضرورة "خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار ".



وفي وقت سابق، وصل إلى مطار صنعاء الدولي، الوفد العماني برفقة ناطق الحوثيين محمد عبد السلام، لمواصلة الجهود التي تقودها مسقط بهدف التوصل لإتفاق شامل لإحلال السلام في اليمن.