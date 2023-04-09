بعد كورونا.. جائحة خطيرة تهدد العالم تحذير مقلق من مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي مقاومة تعز تتعهد على مواصلة الكفاح حتى تحرير اليمن من رجس المليشيات جماعة الحوثي الانقلابية تكشف رسمياً حقيقة وصول وفد سعودي الى صنعاء مليشيات الحوثي تعلن من جديد شروطها للقبول بتجديد الهدنة المقاومة الشعبية بمحافظتي مأرب والجوف تصدر بيانا هاماً بشأن الاستثناءات المجحفة بحق أسرى المقاومة - بيان تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة لأول مرة منذ بدء الحرب.. أول سفينة حاويات تصل ميناء عدن دون تفتيش عاجل: جماعة الحوثي تستقبل عدد من اسراها افرجت عنهم السعودية مقابل اسير واحد.. صورة
حملت المقاومة الشعبية، بمحافظتي مأرب والجوف(شرقي اليمن)، الحكومة اليمنية والجهات الراعية نتائج ردود الأفعال والانعكاسات السلبية من أي استثناء يفرط بأسرى المقاومة الشعبية من ابناء محافظة مأرب ويخرجهم من عملية التبادل مع جماعة الحوثي الارهابية.
ودعت المقاومة الشعبية في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه المبعوث الأممي إلى اليمن (هانس غروندبرغ)، وفريق عمله الى مراجعة هذه الاستثناءات المجحفة بحق أسرى المقاومة الشعبية من ابناء محافظة مأرب الذين كان لهم الدور الاكبر في الدفاع عن الدين والوطن والجمهورية .
وقال بيان المقاومة، بأنها وقفت أمام نتائج المفاوضات بين وفد الحكومة اليمنية ووفد جماعة الحوثي، والتي كانت وصفتها بأنها "مائلة الكفة" لصالح الحوثيين، ولا تلبي مطالب المظلومين، ولم تتسم بالإنصاف.
ومن المتوقع أن يجري تبادل 887 من الأسرى والمعتقلين لدى الحكومة اليمنية والحوثيين في 15 أبريل/نيسان الجاري، برعاية الأمم المتحدة.