المقاومة الشعبية بمحافظتي مأرب والجوف تصدر بيانا هاماً بشأن الاستثناءات المجحفة بحق أسرى المقاومة - بيان

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - خاص

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حملت المقاومة الشعبية، بمحافظتي مأرب والجوف(شرقي اليمن)، الحكومة اليمنية والجهات الراعية نتائج ردود الأفعال والانعكاسات السلبية من أي استثناء يفرط بأسرى المقاومة الشعبية من ابناء محافظة مأرب ويخرجهم من عملية التبادل مع جماعة الحوثي الارهابية.



ودعت المقاومة الشعبية في بيان لها وصل مأرب برس نسخة منه المبعوث الأممي إلى اليمن (هانس غروندبرغ)، وفريق عمله الى مراجعة هذه الاستثناءات المجحفة بحق أسرى المقاومة الشعبية من ابناء محافظة مأرب الذين كان لهم الدور الاكبر في الدفاع عن الدين والوطن والجمهورية .

وقال بيان المقاومة، بأنها وقفت أمام نتائج المفاوضات بين وفد الحكومة اليمنية ووفد جماعة الحوثي، والتي كانت وصفتها بأنها "مائلة الكفة" لصالح الحوثيين، ولا تلبي مطالب المظلومين، ولم تتسم بالإنصاف.

ومن المتوقع أن يجري تبادل 887 من الأسرى والمعتقلين لدى الحكومة اليمنية والحوثيين في 15 أبريل/نيسان الجاري، برعاية الأمم المتحدة.