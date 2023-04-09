تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة

الأحد 09 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-خاص

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بعد عملية مراقبة ومتابعة لحركة المعتمرين عبر منفذ الوديعة البري تبين ان هناك تدفقا غير مسبوق من قبل المعتمرين اليمنيين بسياراتهم الخاصة وهو ما تسبب مجددا بتكدس المعتمرين وغيرهم من المسافرين في المنفذ البري الوحيد بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

بدورها أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم، تعميما للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة.

وقالت وزارة الأوقاف في بيانها نظرا لعودة الزحام في منفذ الوديعة وتلبية لطلب الهيئة العامة للنقل البري فقد قررت تفويج المعتمرين عبر شركات النقل المعتمدة بحسب التعاميم السابقة.

ومنعت وزارة الأوقاف السفر عبر السيارات الخاصة بجميع أشكالها، حيث حددت يوم غدٍ الأحد 18 من رمضان 1444هـ، أول يوم يمنع فيه المعتمرين التفويج بسياراتهم الخاصة.