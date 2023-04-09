تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة تعميم جديد يمنع العمرة بالسيارات الخاصة بكل اشكالها ويعتمد شركات النقل المعتمدة لأول مرة منذ بدء الحرب.. أول سفينة حاويات تصل ميناء عدن دون تفتيش عاجل: جماعة الحوثي تستقبل عدد من اسراها افرجت عنهم السعودية مقابل اسير واحد.. صورة أول بوادر اعلان اتفاق الهدنة في اليمن.. وفد عماني يصل صنعاء الكشف عن صفقة فساد للحوثيين بتخصيص 7 ملايين دولار لعائلات قتلاهم خلال أسبوع إنقلاب ثالث للمليشيات في صنعاء.. قرارات حوثية جديدة في مصادرة أموال المودعين بذريعة تحريم الربا المواجهات تتصاعد... وإسرائيل تستدعي قوات الإ حتياط علامات تنذر بالخطر.. شخص ما يتجسس على هاتفك قد تنذر بحرب نووية طاحنة… غواصة نووية أميركية مزودة بصواريخ تعبر قناة السويس و تتجه إلى الشرق الأوسط
بعد عملية مراقبة ومتابعة لحركة المعتمرين عبر منفذ الوديعة البري تبين ان هناك تدفقا غير مسبوق من قبل المعتمرين اليمنيين بسياراتهم الخاصة وهو ما تسبب مجددا بتكدس المعتمرين وغيرهم من المسافرين في المنفذ البري الوحيد بين اليمن والمملكة العربية السعودية.
بدورها أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، اليوم، تعميما للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة.
وقالت وزارة الأوقاف في بيانها نظرا لعودة الزحام في منفذ الوديعة وتلبية لطلب الهيئة العامة للنقل البري فقد قررت تفويج المعتمرين عبر شركات النقل المعتمدة بحسب التعاميم السابقة.
ومنعت وزارة الأوقاف السفر عبر السيارات الخاصة بجميع أشكالها، حيث حددت يوم غدٍ الأحد 18 من رمضان 1444هـ، أول يوم يمنع فيه المعتمرين التفويج بسياراتهم الخاصة.