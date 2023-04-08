لأول مرة منذ بدء الحرب.. أول سفينة حاويات تصل ميناء عدن دون تفتيش

السبت 08 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-عدن

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استقبل ميناء عدن اليوم السبت أول سفينة حاويات ''دون تفتيش'' قادمة من ميناء جدة السعودي تدشيناً لعودة نظام دخول ومغادرة السفن مباشرة للميناء كما كان عليه قبل الحرب.

وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية أن "محطة الحاويات بميناء عدن، استقبلت اليوم، سفينة الحاويات "بلو نيل" فور وصولها ودون الانتظار في المخطاف، تدشيناً لعودة نظام دخول ومغادرة السفن مباشرة للميناء، واجراء التفتيش المباشر في الموانئ اليمنية المحررة عما كان عليه في السابق قبل حرب 2015م".

ووفق الوكالة فإن "سفينة الحاويات الواصلة، تعتبر اول سفينة تدخل ميناء عدن من دون تفتيش في ميناء جدة السعودي، عقب جهود ومتابعات حكومية طويلة بهذا الشأن".

وكانت وزارة النقل بالعاصمة المؤقتة عدن، قد أعلنت خلال اليومين الماضيين، عبر تعميم، منح تسهيلات وامتيازات جديدة للمستوردين عبر الموانئ في المناطق المحررة، ودخول السفن مباشرة من كل الدول دون تفتيش ودعت الوكلاء الملاحيين وملاك ومشغلي السفن والراغبين بارتياد الميناء للتزود بالوقود والمياه والمواد الغذائية والصيانة وتبادل اطقم البحارة.

يأتي ذلك تزامنا مع تحركات لاعلان مسودة سلام يمنية، تتضمن عدة نقاط من ضمنهع فتح المنافذ جميعها ورفع القيود على المنافذ البرية والبحرية والجوية وتعود للعمل بشكل طبيعي سواء في مناطق الحوثي أو الشرعية، إلى جانب عملية إصلاح اقتصادية شاملة بدعم سعودي، واستئناف تصدير النفط من الموانئ.