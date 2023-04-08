عاجل: جماعة الحوثي تستقبل عدد من اسراها افرجت عنهم السعودية مقابل اسير واحد.. صورة

السبت 08 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم السبت استقبال 13 من أسراها أفرجت عنهم السعودية مقابل أسير سعودي أُفرج عنه في وقت سابق.

واكد عضو الفريق التفاوضي الخاص بملف الاسرى مع الحوثيين ماجد فضائل تأجيل موعد صفقة تبادل الاسرى التي كان مقررا البدء بتنفيذها الاثنين المقبل لمدة ثلاثة ايام.

وقال عضو الفريق التفاوضي الحكومي ماجد فضائل ان التأجيل جاء بطلب من اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي ابلغتهم انها بحاجة وقت اضافي لمدة ثلاثة ايام اخرى لاستكمال بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها قبل التنفيذ.

واوضح فضائل "نظرا للاعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم وبرغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع الا انه في الحقيقه لم تستكمل كل المقابلات والصليب الاحمر بحاجة لاستكمال الاجراءات لكي يبدا بالتنفيذ".

اضاف" ما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها وبالتالي طلب الصليب الاحمر بعض الوقت الاضافي 3 ايام اخرى".

واشار الى ان الصليب الاحمر حث الجميع على ضبط النفس حتى يستكمل اجراءاته ويتم التنفيذ.

أما جماعة الحوثي المسلحة، فاعلنت السبت، عن تأجيل عملية تبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية عن موعدها المحدد بثلاثة أيام، بطلب من الأمم المتحدة.

وقال رئيس لجنة الأسرى المفاوض في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، إنه “تم إبلاغهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام من الموعد المحدد (..) بسبب أن الحكومة اليمنية غير جاهزة”.

وبرعاية من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم الإعلان الشهر الماضي في سويسرا عن توصل طرفي الصراع في اليمن إلى اتفاق يقضي بإطلاق مجموعة جديدة من الأسرى والمحتجزين لدى كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.