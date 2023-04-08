لأول مرة منذ بدء الحرب.. أول سفينة حاويات تصل ميناء عدن دون تفتيش عاجل: جماعة الحوثي تستقبل عدد من اسراها افرجت عنهم السعودية مقابل اسير واحد.. صورة أول بوادر اعلان اتفاق الهدنة في اليمن.. وفد عماني يصل صنعاء الكشف عن صفقة فساد للحوثيين بتخصيص 7 ملايين دولار لعائلات قتلاهم خلال أسبوع إنقلاب ثالث للمليشيات في صنعاء.. قرارات حوثية جديدة في مصادرة أموال المودعين بذريعة تحريم الربا المواجهات تتصاعد... وإسرائيل تستدعي قوات الإ حتياط علامات تنذر بالخطر.. شخص ما يتجسس على هاتفك قد تنذر بحرب نووية طاحنة… غواصة نووية أميركية مزودة بصواريخ تعبر قناة السويس و تتجه إلى الشرق الأوسط ما حقيقة تأجيل موعد صفقة تبادل الاسرى؟ إعلاميو "الشرعية" يلوحون بالإضراب احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم المتأخرة وتسوية أوضاعهم
وصل اليوم السبت وفد عماني إلى العاصمة صنعاء برفقة رئيس الوفد التفاوضي التابع لجماعة الحوثيين محمد عبد السلام، لبحث تمديد الهدنة في اليمن.
ويتوقع أن يعقد الوفد العماني لقاءات مع قيادات جماعة الحوثيين لإعلان هدنة جديدة وبحث جهود إحلال السلام في اليمن.
وتأتي زيارة الوفد العماني إلى صنعاء في إطار تحركات إقليمية ودولية لحلحلة الأزمة اليمنية، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في البلاد.
وأكد عبد السلام المقيم بعمان -في تغريدة على تويتر- وصوله “والوفد العماني الشقيق إلى العاصمة صنعاء”.
وكان مسؤول حكومي يمني رفيع المستوى أعلن أمس الجمعة أن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من 6 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى أن إعلان الاتفاق رسميا خلال موعد أقصاه يومان.
وكانت الهدنة -التي استمرت 6 أشهر- بين طرفي الصراع في اليمن انتهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تجديدها.