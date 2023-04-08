أول بوادر اعلان اتفاق الهدنة في اليمن.. وفد عماني يصل صنعاء

السبت 08 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وصل اليوم السبت وفد عماني إلى العاصمة صنعاء برفقة رئيس الوفد التفاوضي التابع لجماعة الحوثيين محمد عبد السلام، لبحث تمديد الهدنة في اليمن.

ويتوقع أن يعقد الوفد العماني لقاءات مع قيادات جماعة الحوثيين لإعلان هدنة جديدة وبحث جهود إحلال السلام في اليمن.

وتأتي زيارة الوفد العماني إلى صنعاء في إطار تحركات إقليمية ودولية لحلحلة الأزمة اليمنية، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في البلاد.

وأكد عبد السلام المقيم بعمان -في تغريدة على تويتر- وصوله “والوفد العماني الشقيق إلى العاصمة صنعاء”.

وكان مسؤول حكومي يمني رفيع المستوى أعلن أمس الجمعة أن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من 6 أشهر إلى سنة، مشيرا إلى أن إعلان الاتفاق رسميا خلال موعد أقصاه يومان.

وكانت الهدنة -التي استمرت 6 أشهر- بين طرفي الصراع في اليمن انتهت في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تجديدها.