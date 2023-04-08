ما حقيقة تأجيل موعد صفقة تبادل الاسرى؟

السبت 08 إبريل-نيسان 2023 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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اكد عضو الفريق التفاوضي الخاص بملف الاسرى مع الحوثيين ماجد فضائل تأجيل موعد صفقة تبادل الاسرى التي كان مقررا البدء بتنفيذها الاثنين المقبل لمدة ثلاثة ايام.



وقال عضو الفريق التفاوضي الحكومي ماجد فضائل ان التأجيل جاء بطلب من اللجنة الدولية للصليب الاحمر التي ابلغتهم انها بحاجة وقت اضافي لمدة ثلاثة ايام اخرى لاستكمال بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها قبل التنفيذ.



واوضح فضائل "نظرا للاعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم وبرغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع الا انه في الحقيقه لم تستكمل كل المقابلات والصليب الاحمر بحاجة لاستكمال الاجراءات لكي يبدا بالتنفيذ".



اضاف" ما زال هناك بعض الترتيبات والمقابلات التي من اللازم القيام بها وبالتالي طلب الصليب الاحمر بعض الوقت الاضافي 3 ايام اخرى".

واشار الى ان الصليب الاحمر حث الجميع على ضبط النفس حتى يستكمل اجراءاته ويتم التنفيذ.