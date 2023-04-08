البورصة الأمريكية مغلقة.. فما السبب؟

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تغلق بورصة "وول ستريت" الأمريكية أبوابها اليوم الجمعة بمناسبة الجمعة العظيمة على أن تستأنف التعاملات يوم الاثنين القادم.
وأمس الخميس، أغلق مؤشر "داو جونز" التعاملات على ارتفاع طفيف نسبته 0.01% عند 33458.29 نقطة، فيما أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا التعاملات عند 4105.2 نقطة، بزيادة نسبتها 0.36%.
وسجل مؤشر "ناسداك" عند الإغلاق قراءة عند 12087.96 نقطة، بارتفاع نسبته 0.76%، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
كذلك تشهد أسواق الأسهم الأوروبية عطلة نهاية أسبوع مطولة بمناسبة عيد الفصح انطلاقا من اليوم ومن المقرر أن تستأنف البورصات الأوروبية التعاملات يوم الثلاثاء المقبل.