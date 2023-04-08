رسالة “بريئة” على واتساب تعرضك لخطر الاحتيال.. ما القصة؟

السبت 08 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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يحذر خبراء التقنية من رسالة واتساب تبدو من الوهلة الأولى أنها رسالة بريئة إلا أنها في الحقيقة تعرض المستخدم لخطر الاحتيال وتسريب البيانات.

وتفصيلاً يتعرض مستخدمو تطبيق التراسل الشهير، مرة أخرى، لعملية احتيال سيئة ومرعبة يجب الحذر منها والانتباه إليها وحذفها مباشرة، وذلك من خلال هجوم الشفرة المشهورة المكونة من ستة أرقام، والذي سبق واستخدمها الهاكرز سابقاً منذ عدة سنوات، لكنها عادت إلى الواجهة مجدداً.

استهداف مستخدمي واتساب

ويتم استهداف المستخدمين عن طريق نص الكود المخيف المكون من 6 أرقام، ضمن محادثة عادية تصل للضحية من صديق حقيقي مدرج في جهات الاتصال الخاصة به، والذي يذكر أنه اشترى هاتفاً جديداً، ولديه رمز أمان واتساب أرسله بالخطأ إلى جهاز الضحية.



وفي الوقت ذاته، سيتم اختبار اتصال جهاز الضحية، وسيتم عرض رمز مكون من ستة أرقام، وسيطلب الصديق بعد ذلك إعادة توجيه هذا الرقم الفريد إلى هاتفه.

ويبدو هذا بأنه أمراً طبيعياً الأمر طبيعي، ولكنه في الواقع خدعة معقدة وإرسال هذا الرمز سيمنح مجرمي الإنترنت حق الوصول الكامل إلى محادثات ورسائل الضحية.

عملية احتيال معقدة

ووفقاً لفريق الأمان في مركز الإبلاغ عن الاحتيال في المملكة المتحدة “Action Fraud UK”، أبلغ عدد من مستخدمي واتساب بأنهم تم استهدافهم، وتعرضوا لعمليات احتيال عبر التطبيق من قبل جهات اتصال أصدقائهم أو معارفهم من خلال هذا الرمز العشوائي المكون من 6 أرقام، الذي يحتاجها الهاكرز للوصول إلى حساب الضحية.

استهداف العائلة والأصدقاء

وأشار الفريق إلى أن هذا الرمز يرسله واتساب عندما يريد شخص ما الوصول إلى التطبيق من جهاز جديد، وبمجرد إرساله، يعتقد التطبيق أنها محاولة حقيقية لتسجيل الدخول إلى الحساب، وبمجرد التفعيل، يستطيع المخترقون إرسال رسائل إلى جهات الاتصال الخاصة بالضحية.

وبهذه الطريقة، يمكن للمخترقين بسهولة استهداف الأصدقاء والعائلة، وطلب تحويل الأموال عبر خدمات مثل باي بال.