الفريق بن عزيز يشدّد على رفع مستوى الجاهزية القتالية والاستعداد لأي طارئ

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شدد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، على ضرورة التحلي بالجاهزية القتالية القصوى واليقظة العالية في كل الأوقات وفي مختلف جبهات وميادين القتال حتى كسر جماح العدو الحوثي الإرهابي المدعوم إيرانيا.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة في الأمسية الرمضانية التي نظمتها قيادة المنطقة العسكرية الثالثة، اليوم، تحت شعار (رمضان شهر الثبات والانتصارات)، أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقضاء على العصابات الإرهابية الحوثية المتمردة المدعومة من إيران..مؤكداً بأن النصر حليف أبطال الجيش الوطني والشعب اليمني العظيم..لافتًا إلى أن الشعب يعقد الآمال في الله أولاً، ثم في سواعد جيشه البطل في التحرر من مليشيا الحوثي الإرهابية..ناقلاً لجميع منتسبي المنطقة الثالثة تحيات وتهاني القيادتين السياسية والعسكرية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وخاطب بن عزيز أبطال الجيش الوطني من منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة المرابطين في مختلف جبهات القتال "أنتم حماة الوطن، ومن تحملون على أكتافكم مسؤولية الدفاع عن كرامة وسيادة الوطن، وأنتم من تواجهون، بشجاعة، وإصرار وعزيمة العدو الغاشم الذي يريد تدمير البلاد، مقدمين أروع صور الفداء والتضحية من أجل الوطن".
وحث الأبطال على رفع مستوى الجاهزية القتالية، والاستعداد لأي طارئ أمام اعتداءات العدو الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران..مجدداً التأكيد بالعهد والولاء للقيادتين السياسية والعسكرية بالصمود في مختلف الجبهات حتى القضاء على العدو.
وقال "إننا في الجيش الوطني لن نقبل بأقل من النصر والتحرير والتمكين، وأن المعركة التي يخوضها أبطال الجيش الوطني اليوم ضد المليشيات الحوثية ليست مجرد معركة عسكرية فحسب، بل هي معركة بين الحق والباطل، وبين الخير والشر".
وتخلل الأمسية التي أقامتها قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، أمسية رمضانية لمنتسبي قيادة المنطقة ووحداتها العسكرية، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز وقائد المنطقة اللواء الركن منصور ثوابه .
وتخلل الامسية الرمضانية التي حضرها نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع العميد الركن محمد هزام، وجميع قادة الألوية والوحدات العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة، ورؤساء الشعب، عدد من الفقرات الفنية والإنشادية نالت استحسان وأعجاب الحاضرين.