مسئول حكومي يكشف موعد الإعلان عن الاتفاق الجديد في اليمن وأبرز 5 بنود

الجمعة 07 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن مسؤول حكومي رفيع ، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة مع الحوثيين، من ستة أشهر إلى سنة، يعقبها حوار سياسي مباشر لحل شامل للأزمة.

ونقلت وكالة الأناضول، عن المسؤول (لم تسميه) قوله، إن إعلان الاتفاق رسميا سيتم خلال موعد أقصاه يومان، مضيفاً أن الهدنة ستمدد حتى نهاية العام الحالي، على أن يتم توسيعها لتشمل إجراءات إنسانية واقتصادية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن بنود الاتفاق تشمل فتح الرحلات إلى مطار صنعاء بشكل أكبر، واستئناف تصدير النفط من الموانئ، وفتح الطرقات في محافظة تعز، وإطلاق سراح الأسرى على قاعدة "الكل مقابل الكل"، ونقل البضائع إلى ميناء عدن مباشرة.

إلى ذلك، قالت وكالة رويترز إن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى صنعاء، الأسبوع المقبل، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي جماعة الحوثي وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد.

ونقلت الوكالة، عن مصدرين مشاركين في المحادثات، أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في العشرين من أبريل/ نيسان الجاري.