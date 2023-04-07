إعلان حوثي رسمي بشأن تطورات مفاوضات حل الأزمة اليمنية

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أعلن رئيس وفد جماعة الحوثي الارهابية محمد عبد السلام، بأن جماعته تواصل الجهود "عبر المفاوضات لإنهاء ما اسماه "العدوان ورفع الحصار".
وعبر تدوينة في "تويتر"، قال الناطق باسم الحوثيين: "نواصل الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار، وأملنا في الله أن يتحقق ذلك وأن يجبر الضرر، وإن شاء الله تكلل الجهود باتفاق سلام يلبي مطالب شعبنا اليمني العزيز من صعدة إلى المهرة".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت في وقت سابق اليوم، عن مصدرين مشاركين في المحادثات أن وفدا سعوديا عمانيا سيسافر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الاسبوع القادم لبحث وقف إطلاق نار دائم مع مليشيات الحوثي الانقلابية.
وقالت المصادر إنه في حالة التوصل إلى اتفاق ، يمكن للأطراف إعلانه قبل عيد الفطر المبارك التي تبدأ في 20 أبريل.