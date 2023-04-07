الانتقالي يعلن ترحيبه بخطوة الرئاسي بشأن القضية الجنوبية بشرط واحد

الجمعة 07 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-عدن

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قال المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، إن مجلس القيادة أقرّ وضع إطار تفاوضي خاص للقضية الجنوبية في جميع مراحل وأجندات وقف الحرب والعملية السياسية.

وأوضح المتحدث باسم المجلس علي الكثيري، في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي شرط أن يُضمَّن الإطارُ في الرؤية الشاملة التي سيحملها الوفد التفاوضي المشترك، الذي يمثل مجلس القيادة، زاعما أن ذلك امتداد لما تم إقراره في مشاورات مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الانتقالي حرصه على إنجاح ما أسماها جهود السلام، التي تقودها السعودية، معتبرا أن إنجاز سلام دائم يكمن في تحقيق انفصال جنوب البلاد.

كما أكد انعقاد الاجتماع الأول في الرياض، يوم الخميس، للأعضاء الجنوبيين بمجلس القيادة لوضع ورقة تصور حول القضية الجنوبية؛ لمناقشتها ضمن الملفات الرئيسية.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد كشفت أن مجلس القيادة الرئاسي أوكل إلى أعضائه الجنوبيين؛ الزبيدي والبحسني والعليمي وأبو زرعة، وضع ورقة تصوُّر حول القضية الجنوبية؛ لمناقشتها ضمن الملفات الرئيسية، وقد عقدوا الاجتماع الأول، وسيواصلون العمل.