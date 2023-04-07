صنعاء.. مليشيات الحوثي تقتحم مسجدا ومركزا للسلفيين وتقوم بعمليات نهب وترويع واختطاف

الجمعة 07 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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اقدمت مليشيا الحوثي بعشرات المسلحين والمدرعات ، اليوم الجمعة على اقتحام مسجد ومركز معاذ بن جبل بمنطقة جِدِر شمال العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية ان المليشيات اختطفت طلاب المركز ونهبت محتويات المركز وسطت على المطبخ والمخبز الخيري.

وانتهكت المليشيات حرمة المنازل باقتحام منزل الشيخ عبدالسلام النهاري الذي يتواجد فيه زوجته وأمه المسنة.

وشرح الشيخ السلفي النهاري الذي تعرض منزله للاقتحام من قبل مليشيات الحوثي في رسالة قائلا: ''إنه وفي صبيحة يومنا هذا وقبل طلوع الشمس يحاصر المنطقة المجاورة لمنزلنا عدد من الأطقم والمعدات العسكرية المتنوعة ويقتحمون بيتي في غيبتي وليس فيه إلا النساء ويدخلون فيفزوعون ويرعبون جميع من في البيت من النساء والأطفال ويفتشون ويأخذون الجوالات''.

واضاف:''ثم يقتحمون مبنى المركز ويعتقلون جميع من فيه من الطلاب ويعتقلون من الجيران العشرات''.

واكد ان مركز معاذ بن جبل محتلا حاليا من قبل المليشات ، وان الطلاب في المعتقل.

وتابع:''كسروا باب بيتي كسرا وقلعوه قلعا بعد الضرب عليه بالأدوات الثقيلة حتى استيقظ لضرب الباب جميع الجيران.فحسبي الله ونعم الوكيل''.