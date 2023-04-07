عاجل: اتفاق بين الرياض والحوثيين ووفد ''سعودي عماني'' يعتزم التوجه الى صنعاء

الجمعة 07 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نقلت ''وول ستريت جورنال'' مساء اليوم الجمعة عن مسؤولين سعودييين ويمنيين مطلعين قولهم أن الرياض والحوثيين اتفقا على تمديد وقف إطلاق النار في اليمن حتى نهاية عام 2023 ، مما خلق زخمًا جديدًا لإنهاء الصراع دبلوماسياً.

في غضون ذلك ذكرت وكالة رويترز ان وفد "سعودي - عماني" يعتزم التوجه إلى صنعاء الأسبوع المقبل لبحث هدنة دائمة مع الحوثيين.

وقالت الوكالة ان الأطراف اليمنية قد تعلن عن اتفاق قبل عيد الفطر حال نجاح المحادثات.

وخلال الأشهر الماضية، زار وفد سعودي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، بهدف إنجاز صفقة تبادل الأسرى.