عاجل: تغريدات هامة لرئيس مجلس القيادة في اليمن.. تحدث عن تنازلات والتزام أمام الشعب وأكد على استعادة مؤسسات الدولة ''سلما أو حربا''

الجمعة 07 إبريل-نيسان 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تمسك المجلس والحكومة بأهداف وتطلعات الشعب اليمني، في انهاء المعاناة الانسانية، واستعادة مؤسسات الدولة سلما، او حربا.

وقال الرئيس في تغريدات على حسابه الرسمي بتويتر، بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، ان المجلس الرئاسي "خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم اكثر تماسكا، وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الانسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، و حسن الجوار".

وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالتنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرا، ليعطي "مثالا فريدا في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك فتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد، قبل ان تختار المليشيات الحوثية التصعيد واغلاق باب الأمل الذي نعود الان لاحيائه بدعم من الاشقاء والاصدقاء".

واعرب الرئيس باسمه واعضاء المجلس عن عظيم شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وباقي دول مجلس التعاون، والاشقاء العرب، والمجتمع الدولي على التضامن والدعم الذي حظي به مجلس القيادة الرئاسي، مجددا التزام المجلس "بالعمل معا من اجل صناعة السلام المستدام، والمستقبل الآمن الذي يستحقه شعبنا".