برعاية وزير الدفاع .. أمسية ومأدبة إفطار جماعية إحياءً للذكرى الثانية لاستشهاد الفريق الدكتور / عبدالله محمد الحاضري مدير القضاء العسكري السابق

الجمعة 07 إبريل-نيسان 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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أقيمت مساء الخميس بمدينة مأرب أمسية رمضانية إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد الفريق الدكتور / عبدالله محمد الحاضري مدير القضاء العسكري السابق.

وفي الندوة التي كانت برعاية وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان قائد العمليات المشتركة وتحت شعار [على خطى أسطورة النضال؛ ورمز التضحية والفداء] بدأ برنامج الأمسية المباركة بتقديم مأدبة إفطار جماعية في مقر الدائرة وبحضور منتسبي الدائرة وأقارب الشهيد ومحبيه.

وخلال الأمسية رحب القائم بأعمال مدير القضاء العسكري رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الثالثة القاضي / فيصل الحميدي بالحضور مشيداً خلال كلمته الترحيبية بمواقف الشهيد البطولية وجهوده المخلصة من خلال مشاركته في معارك الحرية والكرامة والتصدي للمتمردين الحوثيين.

الشيخ عادل الضبيبي في المحاضرة التي ألقاها في حضور كبير بقاعة أرض الحضارة تحدث فيها عن أدوار الشهيد قائلاً “لقد عاش الحاضري مناضلاً مخلصاً في كل ساحات النضال، في منابر الإعلام ومنارات الإشعاع الفكري والتنويري وترسيخ ثوابت الولاء الوطني ورفع مستوى الوعي بقدسية وعدالة القضية ومحاربة صنوف الجهل والكهنوت الإمامي الذي يمثل العدو الأول لأمتنا الخالدة”.

وأكد قائلاً (الفقيد نظيف اليد والقلب واللسان، لن تنساه ساحات العدالة وهو يرسخ مبادئ الحق وينشر روح العدالة والمساواة ويدافع عن حقوق الإنسان الشاملة بكل مساراتها ومختلف مستوياتها، وفي كل المنابر الوطنية والقضائية والإعلامية وعلى كافة الصعد). رئيس المحكمة العسكرية القاضي / عقيل تاج الدين أشار في كلمته عن أدوار الفقيد البطولية وجهوده المخلصة في تطوير القضاء العسكري مؤكداً أنه استطاع أن يعقد محاكمات علنية للمتمردين بجهوده.

وأضاف: لقد سطر الشهيد جهوداً كبيرة في محاكمة فلول الحقد والخراب وفضح جرائمهم وانتهاكاتهم، فقد هب لمحاربتهم حين دعاه الواجب، وقدم روحه الطاهرة فداءً للحرية والكرامة، ونال شرف الشهادة وهو يتقدم الصفوف إلى جانب إخوانه قادة وأبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الذين يخوضون ملاحم الكرامة الوطنية ويتصدون لمخلفات الإمامة والكهنوت والمخططات الفارسية البغيظة”.

ودعا القاضي عقيل أعضاء القضاء العسكري إلى القسم والعهد على المضي قدماً على نهج الشهيد. وردد القاضي عقيل القسم والعهد وردده بعده أعضاء النيابة العسكرية والقضاء العسكري وجموع الحضور من قادة وحدات عسكرية وضباط وجنود ومحامين وقادة مقاومة ومشائخ. كما قدم الشيخ محمد التيهاني محاضرة تحدث فيها عن كرامات الشهداء ومنزلتهم مستدلاً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن بيان فضل الشهداء.

واختتمت الأمسية بكلمة لأسرة الشهيد تحدث فيها العميد الركن / محمد أحمد الحاضري عن حياة الشهيد ومعاملاته حيث كان الأب والأخ والصديق لكل أسرته وأقاربه. وذكّر الحاضري بأدوار الشهيد ودفاعه عن الجمهورية مشيراً إلى أنه كان من القيادات الوطنية القليلة التي دافعت عن صنعاء ووقفت في وجه زحوف عصابات الإرهاب والخراب، وقاتل ببسالة المحارب ومعرفة الرجل الذي خبر السياسة والحرب وأدرك خطر الإمامة على حاضر ومستقبل اليمن. تخلل الأمسية قصيدة شعرية للشاعر / مروان العبيدي ..

وقرأ الجميع ومعهم عدد من القادة العسكريين الفاتحة ترحماً على روح الشهيد الحاضري .. سائلين المولى العلي القدير أن ينزله منزلة الشهداء ويسكنه وكافة شهداء الوطن من رجال الجيش والأمن والمقاومة الشعبية والمتطوعين الفردوس الأعلى في الجنة. حضر الأمسية شقيق الشهيد الأستاذ / سيف محمد الحاضري ،وقائد الشرطة العسكرية العميد / ناجي منيف ، ونائب مدير دائرة الخدمات الطبية العميد / محمد عيسى ، ومساعد مدير دائرة الأمن العسكري العميد / عبدالكريم حيدر ، ومساعد مدير دائرة التقاعد العسكري العقيد / محسن مقبل ، كما حضر قائد مقاومة البيضاء أبو الخلود ، ومشايخ على رأسهم الشيخ ناصر حمود دودة، والشيخ محمد حسن الفار، وجمع من المحامين والضباط والجنود والأفراد والمواطنين، كما نالت الأمسية وفقراتها استحسان الحاضرين..