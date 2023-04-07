نقابة المعلمين ترحب بصرف مرتبات المعلمين النازحين، وتطالب بصرف مرتبات البقية

الجمعة 07 إبريل-نيسان 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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رحبت نقابة المعلمين اليمنيين بقيام الحكومة بصرف مرتبات المعلمين النازحين لشهري يناير وفبراير الماضيين في عموم محافظات النزوح ويشكر كل من سعى وتابع صرف المرتبين .

وقالت النقابة في بيان لها:" أن النقابة في الوقت الذي ترحب فيه بصرف مرتب شهري يناير وفبراير لهذا العام فإنها تؤكد على ضرورة قيام الحكومة بمنح المعلمين النازحين جميع مستحقاتهم القانونية من الزيادة ال 30% الممنوحة لموظفي الدولة منذ عام 2018 م وكذلك العلاوات السنوية المستحقة منذ عام 2014 م بفوارقها المالية".

وأكدت النقابة" أن الكثير من المعلمين والتربويين النازحين لم يحصلوا على مرتباتهم الشهرية حتى الآن، رغم المتابعة والجهود المتواصلة لدى الوزارات المعنية".

داعيةً" الحكومة الى المسارعة لصرف مرتبات المعلمين الذين يعانون الأمرين بسبب حرمانهم من المرتبات، وواقع النزوح المر ".

وناشدت نقابة المعلمين مجلس القيادةالرئاسي بتوجيه الحكومة برفع الظلم والمعاناة عن المعلمين النازحين، وذلك بصرف مرتباتهم ومستحقاتهم القانونية".