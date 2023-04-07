برعاية وزير الدفاع .. أمسية ومأدبة إفطار جماعية إحياءً للذكرى الثانية لاستشهاد الفريق الدكتور / عبدالله محمد الحاضري مدير القضاء العسكري السابق نقابة المعلمين ترحب بصرف مرتبات المعلمين النازحين، وتطالب بصرف مرتبات البقية وزير الأوقاف والإرشاد يكرم الفائز بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم صحيفة سعودية تنشر تفاصيل مراحل مسودة السلام الشاملة للأزمة اليمنية التي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليها خلّف قتلى.. انفجار غامض في صنعاء والمليشيات تصدر بيانا هزيلا - هل بدأ الحوثي بتصفية التيار المتحوث؟ ندوة فكرية تناقش المظلومية التهامية بمحافظةمأرب ودعوات لانشاء مكون باسم أبناء إقليم تهامة مسؤول أممى :الناقلة التي سيتم تفريغ خزان صافر النفطي إليها توجهت اليوم إلى البحر الأحمر الفريق بن عزيز :القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقضاء على العصابات الإرهابية الحوثية منشأة الغاز بمأرب تعلن تنفيذ برنامجاً طارئا لبيع أسطوانات الغاز لضمان وصولها الى المواطنين بيسر وبالسعر الرسمي تسهيلات حكومية جديدة لتحفيز القطاع التجاري على الاستيراد عبر الموانئ البرية والبحرية في المناطق المحررة
رحبت نقابة المعلمين اليمنيين بقيام الحكومة بصرف مرتبات المعلمين النازحين لشهري يناير وفبراير الماضيين في عموم محافظات النزوح ويشكر كل من سعى وتابع صرف المرتبين .
وقالت النقابة في بيان لها:" أن النقابة في الوقت الذي ترحب فيه بصرف مرتب شهري يناير وفبراير لهذا العام فإنها تؤكد على ضرورة قيام الحكومة بمنح المعلمين النازحين جميع مستحقاتهم القانونية من الزيادة ال 30% الممنوحة لموظفي الدولة منذ عام 2018 م وكذلك العلاوات السنوية المستحقة منذ عام 2014 م بفوارقها المالية".
وأكدت النقابة" أن الكثير من المعلمين والتربويين النازحين لم يحصلوا على مرتباتهم الشهرية حتى الآن، رغم المتابعة والجهود المتواصلة لدى الوزارات المعنية".
داعيةً" الحكومة الى المسارعة لصرف مرتبات المعلمين الذين يعانون الأمرين بسبب حرمانهم من المرتبات، وواقع النزوح المر ".
وناشدت نقابة المعلمين مجلس القيادةالرئاسي بتوجيه الحكومة برفع الظلم والمعاناة عن المعلمين النازحين، وذلك بصرف مرتباتهم ومستحقاتهم القانونية".