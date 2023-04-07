وزير الأوقاف والإرشاد يكرم الفائز بجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

الجمعة 07 إبريل-نيسان 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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كرّم معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، مساء اليوم الخميس، القارئ محمد عبده، بمبلغ مالي قدره مليون ريال يمني، وشهادة تقدير، وذلك عقب فوزه بالمركز السابع في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها السادسة والعشرين، والتي أقيمت في إمارة دبي خلال الفترة من 2 رمضان وحتى 14 رمضان، وشارك فيها ثمانون دولة عربية وإسلامية ومن إمريكا وأوروبا.

وأشاد معالي الوزير بالمتسابق، وحصد هذا المركز ضمن عشرة فائزين في هذه الجائزة العالمية، متمنياً له مزيداً من التفوق في حياته العلمية والعملية. كما أقام معالي الوزير في منزلة بعدن مأدبة إفطار للمتسابقين والمحكمين الممثلين للجمهورية اليمنية في مسابقات ( تنزانيا- دبي- جيبوتي - اثيوبيا)،

وثمن معالي الوزير دور قطاع التحفيظ وإدارة المسابقات المحلية والدولية في الوزارة، في ترشيح وتأهيل المتسابقين، والتي أثمرت نجاحات ملموسة سواء على مستوى المسابقات التنافسية المحلية أو الدولية التي حصدت فيه بلادنا المراكز المتقدمة.

كما حث القراء على الاستمساك بكتاب الله والعمل به والتأسي بخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان قرآنا يمشي بين الناس، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.