خلّف قتلى.. انفجار غامض في صنعاء والمليشيات تصدر بيانا هزيلا - هل بدأ الحوثي بتصفية التيار المتحوث؟

الجمعة 07 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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كشفت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الخميس تفاصيل انفجار غامض في العاصمة صنعاء اسفر عنه مقتل 4 اشخاص.



وذكر الاعلام الامني التابع للمليشيات نقلا عن مايسمى بمتحدثها الامني المدعو عبد الخالق العجري ان الانفجار كان ناتجا عن قيام عناصر من تنظيم داعش الارهابي بتفجير نفسيهما بعد اعتراضهما للقبض عليهما وهما يستقلان باص أجره بالعاصمة صنعاء.



وذكر العجري بان الانفجار نتج عنه مقتل العنصريين التكفييرين ومواطنين اثنين كانو على متن الباص .

ولم يورد القيادي الحوثي معلومات حول مكان وتوقيت الحادثة او هوية المواطنين الاثنين الذين قتلوا رفقه العنصريين الارهابيين.

بيان المليشيات الهزيل حول ملابسات حادثة التفجير لم يتطرق إلى اي ادلة تثبت صحة الرواية الحوثية حول الحادثة التي قد لايستبعد بانها قد تكون ضمن مسلسل عمليات تصفية الحسابات فيما بين القيادات الحوثية وخصوصا مع تنامي صراع الاجنحة السري داخل صفوف الجماعة الارهابية على الفساد والنفوذ والسلطة.



وتعد قضية الخلافات بين القادة الحوثيون على خلفية قضايا الفساد ونهب المساعدات وسرقة المال العام وغيرها إحدى أبرز القضايا التي تظهر من حين إلى آخر على الساحة الإعلامية والسياسية، ويرافها عمليات اغتيال وتصفيات غامضة إلا أن قيادات الميليشيات تسارع إلى التغطية عليها وإخفائها بافتعال قضايا وأزمات أخرى.