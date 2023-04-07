مسؤول أممى :الناقلة التي سيتم تفريغ خزان صافر النفطي إليها توجهت اليوم إلى البحر الأحمر

الجمعة 07 إبريل-نيسان 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، أن الناقلة التي سيتم تفريغ مخزون خزان صافر النفطي إليها، توجهت اليوم الخميس إلى البحر الأحمر.



وقال غريسلي، في تغريدة على "تويتر": "المساعدة في الطريق! الناقلة التي ستأخذ مليون برميل من النفط المتحلل بخزان صافر غادرت تشوشان (الصين) اليوم في طريقها إلى البحر الأحمر.



وأضاف: "لكن هناك حاجة ماسة إلى التمويل لبدء عملية الإنقاذ، ومنع حدوث تسرب نفطي كبير.

ووفق الأمم المتحدة، تم تأمين السفينة Nautica الشهر الماضي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت في حوض جاف في تشوشان بالصين من أجل الصيانة الدورية والتعديلات، ويتوقع أن تصل أوائل مايو.



وتلقت الأمم المتحدة تعهدات بمبلغ 95 مليون دولار، بينما تقدر القيمة الإجمالية لهذه المرحلة الأولى هي 129 مليون دولار، ما الحاجة لتوفير 34 مليون دولار وفق المنظمة الأممية.