ندوة فكرية تناقش المظلومية التهامية بمحافظةمأرب ودعوات لانشاء مكون باسم أبناء إقليم تهامة مسؤول أممى :الناقلة التي سيتم تفريغ خزان صافر النفطي إليها توجهت اليوم إلى البحر الأحمر الفريق بن عزيز :القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقضاء على العصابات الإرهابية الحوثية منشأة الغاز بمأرب تعلن تنفيذ برنامجاً طارئا لبيع أسطوانات الغاز لضمان وصولها الى المواطنين بيسر وبالسعر الرسمي تسهيلات حكومية جديدة لتحفيز القطاع التجاري على الاستيراد عبر الموانئ البرية والبحرية في المناطق المحررة إيران تكشف تفاصيل جديدة حول اتفاقها مع السعودية قناة تلفزيونية يمنية تعلن عن جائزة نقدية كبيرة قيمتها '' 2 مليون ريال'' إيران ترسل ''الحشيش والشبو'' لليمنيين.. ضبط أطنان من المخدرات كانت في طريقها الى اليمن من هو القيادي العسكري في المجلس الانتقالي الذي توفي بـ ''ذبحة صدرية''؟ مصادر تكشف أبرز بنود الاتفاق المرتقب الخاص باليمن ومضمون رؤية سعودية جديدة سلمها بن سلمان للمجلس الرئاسي
أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، أن الناقلة التي سيتم تفريغ مخزون خزان صافر النفطي إليها، توجهت اليوم الخميس إلى البحر الأحمر.
وقال غريسلي، في تغريدة على "تويتر": "المساعدة في الطريق! الناقلة التي ستأخذ مليون برميل من النفط المتحلل بخزان صافر غادرت تشوشان (الصين) اليوم في طريقها إلى البحر الأحمر.
وأضاف: "لكن هناك حاجة ماسة إلى التمويل لبدء عملية الإنقاذ، ومنع حدوث تسرب نفطي كبير.
ووفق الأمم المتحدة، تم تأمين السفينة Nautica الشهر الماضي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكانت في حوض جاف في تشوشان بالصين من أجل الصيانة الدورية والتعديلات، ويتوقع أن تصل أوائل مايو.
وتلقت الأمم المتحدة تعهدات بمبلغ 95 مليون دولار، بينما تقدر القيمة الإجمالية لهذه المرحلة الأولى هي 129 مليون دولار، ما الحاجة لتوفير 34 مليون دولار وفق المنظمة الأممية.