الفريق بن عزيز :القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقضاء على العصابات الإرهابية الحوثية

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، بأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقضاء على العصابات الإرهابية الحوثية، وأن النصر سيكون حليف أبطال الجيش والشعب اليمني العظيم.
جاء ذلك في كلمته خلال حضوره اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الثانية صاعقة في اللواء مشاة.
وخلال الحفل، نقل رئيس الأركان للخريجين، تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بـ الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.. مشيداً بمهارتهم القتالية، وبمستوى التدريب والتأهيل في اللواء.
و أشاد الفريق بن عزيز بالأدوار البطولية للواء، في المعركة الوطنية، وقال"الشعب يعقد الآمال في الله سبحانه أولاً، ثم في سواعد جيشه البطل في التحرر من تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية".
من جانبه، قال قائد اللواء 72 مشاة العميد خالد صالح الجماعي، إن الدورة تأتي في إطار اهتمام قيادة اللواء بالتدريب والتأهيل استعدادا لمعركته القادمة ضد تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن قوات اللواء على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية للقيام بواجبها الوطني المنوط بها.
وخلال الحفل استعرض الخريجون مهاراتهم القتالية بتنفيذ مشروع تكتيكي، عكس مهارتهم العالية.