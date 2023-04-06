منشأة الغاز بمأرب تعلن تنفيذ برنامجاً طارئا لبيع أسطوانات الغاز لضمان وصولها الى المواطنين بيسر وبالسعر الرسمي

الخميس 06 إبريل-نيسان 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - سبأ

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تنفذ منشأة الغاز بمأرب، برنامجاً طارئا لبيع أسطوانات الغاز عبر شاحنات خاصة في الاحياء السكنية ومخيمات النازحين، وهي كميات إضافية الى جانب حصص الوكلاء المعتمدين في الاحياء والمديريات، من اجل ضمان استقرار تمويل السوق بمادة الغاز المنزلي خلال شهر رمضان الذي يزداد الطلب عليها وتخفيف معاناة المواطنين والنازحين وضمان وصولها الى المواطن بيسر وسهولة وبالسعر الرسمي.

وأوضح مدير منشأة الغاز بمأرب علي غريب، ان المنشأة تنفذ برنامجاً طارئا يتضمن بيع الغاز المباشر من المنشاة عبر اسطولها من الشاحنات لسد لعجز ومواجهة زيادة الطلب في السوق للمواطنين وتغطية الاحياء والمخيمات التي ليس لديها وكيل..مشيراً الى البيع المباشر يوميا لعدد 1500 أسطوانة إضافة الى خمسة الاف أسطوانة يتم بيعها عبر الوكلاء، بما يمكن المواطن من الحصول على مادة الغاز المنزلي بيسر وسهولة وبالسعر المناسب وتخفيف معاناة النازحين خلال شهر رمضان المبارك.

وكان علي هادي غريب قد قام بجولة ميدانية للاطلاع على مستوى البيع المباشر لمادة الغاز المنزلي في احياء صحن الوطن والروضة غالبية سكانها من النازحين المندمجين في المجتمع، الى جانب الاشراف على توزيع مادة الغاز المنزلي في مخيمات النازحين في السويدا والميل شمال غرب المحافظة وفي مخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب والذي يعد اكبر مخيم للنازحين في الجمهورية.

كما قام بزيارة تفقدية وتقييمة لمحطة الروضة لتعبئة العاز المنزلي والتي تم التعاقد معها لعبئة مادة الغاز المنزلي للوكلاء في مديريتي رغوان ومدغل شمال وشمال غرب المحافظة، ومدى التزامها بالمواصفات والاشتراطات التي نص عليها عقد اتفاق التعبئة مع منشأة غاز مأرب لتخفيف الضغط على المنشاة وتسهيل عملية التعبئة وتوزيع مادة الغاز المنزلي يوميا للمواطنين.

وتفقد علي هادي غريب محطة أبو ناب المخصصة لتعبئة الغاز للسيارات العاملة بالغاز من باصات نقل ركاب وسيارات للاستخدام الشخصي، ومدى الالتزام بالمواصفات والمعايير والتنظيم والسعر لبيع في بيع الغاز.. مؤكدا ان المنشاة مستمرة في عملية الرقابة الميدانية على السوق لمنع التلاعب بمادة الغاز المنزلي وضمان وصولها للمواطنين بيسر وسهولة.