تسهيلات حكومية جديدة لتحفيز القطاع التجاري على الاستيراد عبر الموانئ البرية والبحرية في المناطق المحررة

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أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الخميس حزمة جديدة من التسهيلات لتحفيز القطاع التجاري على الاستيراد عبر الموانئ البرية والبحرية في المناطق الخاضعة لها جنوبي البلاد.
وجاء في بيان لوزارة النقل في الحكومة اليمنية ان تلك التسهيلات تضمن السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانىء والمنافذ باستثناء المحظورة قانونا، وكذا قبول استقبال كافة الرحلات المباشرة من مختلف الدول.
واكدت وزارة النقل اتخاذ كافة الاجراءات لتعزيز أداء نشاط الحركة الملاحية ووضع معالجات لتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية بالمناطق المحررة، إضافة إلى رفع وتيرة أعمال الشحن والتفريغ وتكثيف النوبات وإعداد وتجهيز وسائل العمل والمعدات.
يأتي هذا بالتزامن مع تداول تقارير اعلامية عن التوصل الى تفاهمات للاعلان عن هدنة جديدة في اليمن تشمل مجموعة من التدابير الاقتصادية والانسانية، من بينها رفع الحظر الجوي والبحري المفروض من التحالف بقيادة السعودية على موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين.