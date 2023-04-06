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قناة تلفزيونية يمنية تعلن عن جائزة نقدية كبيرة قيمتها '' 2 مليون ريال''

الخميس 06 إبريل-نيسان 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
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خصصت قناة فضائية يمنية جائزة نقدية كبيرة، قدرها 2 مليون ريال، وذلك بمناسبة وصول عدد مشتركيها في يوتيوب الى 2 مليون مشترك.

وقالت إدارة القناة إن الاحتفال بهذا العدد من المشتركين سيكون، "بجائزة نقدية ب ٢ مليون ريال"، مشيرة الى أن "آلية دخول السحب وموعده سيعلن عنه في فيديو خاص على اليوتيوب والفيس بوك".

وبذلك تكون يمن شباب أول قناة تلفزيونية يمنية تصل الى هذا العدد من المشتركين.

وكانت "يمن شباب" قد تصدرت خلال العام الماضي عدد المشاهدات بين القنوات المحلية، كما حصلت على أكبر عدد من المشتركين الجدد مقارنة بوسائل الإعلام الأخرى الوطنية.

وتأسست قناة "يمن شباب" على يوتيوب" في تربخ 18‏/10‏/2011م، ومنذ ذلك الحين بلغ عدد الفيديوهات المنشورة على القناة حوالي 42 ألف فيديو تنوعت بين السياسية والاخبارية والدراما والترفيه وغيرها، وبلغ عدد المشاهدات فيها 707,456,132 مشاهدة.

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